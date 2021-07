Vor dem Leipziger Landgericht muss sich ab Donnerstag ein 31 Jahre alter Leipziger verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im September 2020 eine 61-jährige Nachbarin getötet zu haben. Er und die ältere Dame wohnten in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Südvorstadt. Die Anklage geht davon aus, dass sich beide somit zumindest vom Sehen kannten. Deshalb habe die 61-Jährige den Mann wohl am Tattag auch freiwillig in ihre Wohnung gelassen, so die Annahme des Gerichts. Zeugen dafür gibt es nicht.