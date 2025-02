Neun Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Leipzig beginnt am Dienstag der Prozess gegen ihren Ex-Partner. Der ehemalige Lebensgefährte soll die Frau im Mai vergangenen Jahres im Schlaf mit einem Messer in den Hals gestochen haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Frau sei noch am Tatort verblutet.