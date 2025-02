Neun Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Leipzig hat am Dienstag der Prozess gegen ihren Ex-Partner vor dem Landgericht Leipzig begonnen. Der erste Verhandlungstag dauerte keine zehn Minuten. Zuerst verlas Staatsanwältin Vanessa Fink die Anklageschrift. Demnach wird dem Angeklagten vorgeworfen, im Mai vergangenen Jahres seine Ex-Partnerin im Schlaf mit einem Messer in den Hals gestochen zu haben. Die dadurch erlittene Verletzung sei so schwerwiegend gewesen, dass die Frau noch am Tatort verblutet sei. Die Anklage geht daher von Mord aus niederen Beweggründen und Heimtücke aus.