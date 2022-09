Was ist eine "Verständigung" vor Gericht? Eine sogenannte Verständigung im juristischen Sinn ist eine Möglichkeit der deutschen Strafprozessordnung, ein Verfahren zu beschleunigen. Darin können sich das Gericht und der Angeklagte über den weiteren Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens verständigen. So sollen Ressourcen geschont und die Hauptverhandlung verkürzt werden. Voraussetzung ist in der Regel ein Geständnis des Angeklagten.