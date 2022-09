Der Ex-Unterhaltungschef des MDR, Udo Foht, will sich am Freitag vor dem Landgericht Leipzig zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu unrechtmäßigen Geldschiebereien äußern. Fohts Anwälte haben eine umfangreiche Erklärung des Angeklagten angekündigt. Die wollen sie am Freitagmorgen verlesen. Dem 71 Jahre alten Ex-Manager werden in mehreren Fällen Betrug, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung vorgeworfen.