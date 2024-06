Mehr als 30.000 Besucher sind an den ersten drei Tagen der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zum Public Viewing auf den Leipziger Augustusplatz gekommen. Das gab die Stadt Leipzig am Sonntagabend (16. Juni 2024) bekannt.

Bei der Eröffnung zum Start der EURO am Freitag sahen über 15.000 Zuschauer den spektakulären 5:1-Auftaktsieg der Deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland. An den nächsten beiden Tagen wurde es etwas ruhiger. Aber selbst während des Nachmittagsspiels am Sonntag zwischen den Niederlanden und Polen (2:1) waren die beiden Fanzonen auf Leipzigs größtem Platz in der Stadt gut gefüllt. Bildrechte: Tim Hard Media/Stadt Leipzig

Im Bruno-Plache-Stadion gab es jede Menge EM-Karten für ein Top-Spiel

Neben den sieben EM-Partien beim Public Viewing fanden in der Messestadt auch diverse sportliche Aktivitäten statt. Im Bruno-Plache-Stadion von Traditionsklub 1. FC Lok Leipzig stieg der "JuPa-Cup" des Leipziger Jugendparlamentes mit 86 Teilnehmern. Im Rahmen des "10 000 Smiles"-Programmes der UEFA-Kinderstiftung wurde der Sieger ermittelt. Am Ende erhielten alle Teilnehmer als große Überraschung begehrte Tickets für das EM-Topspiel Niederlande gegen Frankreich in der RB-Arena. Zur gleichen Zeit fand auf dem Fußballkleinfeld ein Inklusions-Fußballturnier statt, mit sieben Teams und Fußballern zwischen zehn und 57 Jahren. Am Sonntag zeigte das Krystallpalast Varieté vor den drei EM-Begegnungen ein Programm aus Show und Akrobatik. Während der EURO-Partien spielten sieben E-Jugend-Teams in der Fan-Zone ein Kleinfeld-Turnier aus. Bildrechte: Tim Hard Media/Stadt Leipzig