Bei einer Explosion von unbekannter Pyrotechnik ist ein Mann in Leipzig schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fand der 40-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagmittag im Leipziger Güntz-Park auf einer Tischtennisplatte einen Gegenstand. Diesen habe er für Müll gehalten.