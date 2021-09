Die vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter der DDR und ihre Nachkommen haben in Leipzig Spuren hinterlassen. Mit dem Projekt "DẤU VẾT – TRACES – SPUREN" will das Künstlerkollektiv "Wegwohin" mit einer audiodigitalen Fahrradtour quer durch Leipzig diesen Spuren folgen. Am Donnerstag wurde die Tour vorgestellt, ab Sonnabend kann sie gebucht werden.

Die Tour beginnt an der Tourist-Information mitten in der Stadt. Über elf Stationen führt sie unter anderem vorbei an ehemaligen volkseigenen Betrieben, in denen viele der Menschen aus Vietnam gearbeitet haben, bis zu früheren Wohnheimen in Grünau. An den Stationen selbst erhält der Besucher dann ein umfassendes und vor allem menschliches Bild davon, wie es vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern - und ihren Kindern - in der DDR ergangen ist. Mal hört man Lieder, mal politische Geschichte oder persönliche Geschichten.