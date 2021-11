Nessie ist 29 und lebt seit vier Jahren in Leipzig. Als sie in die Messestadt zog, sei ihr schnell klar geworden, dass sie sich auf den Öffentlichen Personen- und Nahverkehr nicht verlassen konnte, erzählt die junge Frau im Gespräch mit MDR SACHSEN. Zu oft kam sie zu spät zur Arbeit. Ein Kollege empfahl ihr, es doch mal mit Fahrradfahren zu versuchen.

Doch schon nach wenigen Tagen habe sie festgestellt, dass der tägliche Weg durch den Leipziger Straßenverkehr für Radfahrer einem Spießrutenlauf gleicht. So sei sie auf ihrem Arbeitsweg durch den Osten der Stadt mehrfach abgedrängt worden, man habe ihr die Vorfahrt genommen und ständig habe sie auf Radfahrstreifen parkenden Autos ausweichen müssen, sagt sie. "Mein Rad ist übersät mit reflektierenden Streifen, ich habe vier Rücklichter und trotzdem kam es weiterhin zu Situationen, wo ich fast überfahren worden wäre." Eines Tages hatte sie genug: Als sie, wie sie erzählt, beim Ausweichen in die Straßenbahnschienen geriet, stürzte und nur knapp einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer entging. "Da habe ich mir gedacht, wenn wirklich was passiert, habe ich gar nichts, kein Kennzeichen, keine Zeugen." Sie informierte sich und stieß auf Dash-Cams, winzige Kameras, die von Verkehrsteilnehmern genutzt werden, Unfälle zu dokumentieren.

Also begann sie, wie sie sagt, ihren täglichen Arbeitsweg zu dokumentieren, postete ihre Videos auf der Plattform Youtube unter dem Namen "Nessies Drahtesel-Abenteuer". Dort habe sie von Usern die Empfehlung, ihre Beschwerden dem Ordnungsamt zu melden, bekommen. So machte sie Fotos von Falschparkern und Autos, die den Mindestabstand nicht einhielten. Nessie sagt, sie wollte eigentlich niemanden anzeigen, aber als nichts passierte, häuften sich die Anzeigen, zunächst bei der Polizei, dann beim Ordnungsamt. Aus zunächst ein bis zwei Anzeigen pro Monat wurden im März über 50.

Schließlich erhielt sie ein mehrseitiges Schreiben vom Ordnungsamt. Ihre Anzeigen wurden abgewiesen. Grund: Der Abstand sei auf den Fotos nicht messbar. Außerdem seien Strafmaßnahmen aufgrund sogenannter "Kennzeichenanzeigen" nicht möglich, da der Fahrzeughalter bzw. die Fahrzeughalterin in Deutschland nicht für den Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin haftet. Eine Einstellung des Verfahrens sei die Folge, heißt es weiter, die Täter würden dadurch nur in ihrem Handeln bestärkt, "was einen Verlust an Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum zur Folge hätte".