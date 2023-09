Von Sachsen nach Marokko Extremradler Lars Uhlemann beendet Tour im Erdbebengebiet Marrakesch

"Was wenn das Gebäude jetzt einstürzt?"

So schnell habe er sich noch nie angezogen, Reisepass, Personalausweis und Zigaretten riss er noch an sich: "Da stand die ganze Straße in dem städtischen Wohnviertel unten - etwa 200 Leute, auch der Sohn des Eigentümers, berichtet Uhlemann: "Das Erdbeben war schon krass, wenn man damit nicht rechnet, dann wurde das immer stärker. Du gehst mit wackligen Beinen herunter und denkst: 'Was ist, wenn das Gebäude jetzt einstürzt?'"

Epizentrum südlich von Lars Uhlmanns Ziel in Marrakesch

Das tat es zum Glück nicht, äußere Schäden waren nicht zu erkennen. So konnte der ehemalige Leichtathlet auch noch die letzten Kilometer bis zum Endpunkt Marrakesch absolvieren. 70 km südlich der Metropole war das Epizentrum des Bebens, im Atlasgebirge. Es wies eine Stärke von 6,8 auf. Beim stärksten Beben in der Region seit mehr als 100 Jahren starben nach Angaben des marokkanischen Innenministeriums bislang fast 2.500 Menschen, viele davon in Marrakesch. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von mehr als 300.000 Betroffenen. Das Land rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

"Viele Gebäude sind zerstört"

Der Leipziger Lars Uhlemann sah beim Kauf des Rückflugtickets die Nationalflaggen auf Halbmast. In der Stadt seien "viele Gebäude zerstört, Wände und Mauern sind eingestürzt. Gerade in der Altstadt Medina. Es sieht aus wie nach einem Bombenangriff." Die Aufräumarbeiten liefen, das normale Leben gehe aber auch schon wieder weiter. Der Markt habe ebenso auf wie Gaststätten. In Marrakesch laufen nach dem Erdbeben die Aufräumarbeiten. Bildrechte: Lars Uhlemann

133 Kilometer im Schnitt pro Tag

Bis Donnerstag bleibt er noch in Marrakesch und hat sich vorgenommen, nach seinem Ritt über 3.934 Kilometer, einfach mal in Ruhe einen Kaffee zu trinken - im Schnitt legte er 133 km pro Tag zurück. Treppensteigen muss nicht sein: "Ich wohne hier im Hotel im zweiten Stock. Am Ende der Treppe machen die Muskeln dicht, weil meine Oberschenkel einfach durch sind." Nach 30 Tagen erreichte Lars Uhlemann endlich Marrakesch. Bildrechte: Lars Uhlemann

Sechs Hunde jagten den Sachsen

Beim Kaffeetrinken kann er dann an die Hunde denken, die ihn in Marokko verfolgten: "Das war zuerst nur einer, dann wurden es immer mehr und am Ende waren es sechs. Alle sehr aggressiv. Mit dem rechten Bein wehrte ich sie ab. Links musste ich auf einen Graben aufpassen. Wenn Du da hinfliegst, ist es vorbei." Fortan schleppte er zwei Steine zur Hundeabwehr mit. Gefühlte 54 Grad Celsius sind es unter der Sonne von Marokko. Bildrechte: Lars Uhlemann

32 Kilometer Umweg "dank" der spanischen Polizei

Vergleichsweise entspannt ging es dagegen im Süden von Spanien zu: Kurz vor Algeciras und der Überfahrt nach Afrika stoppte ihn die Polizei auf der Autobahn, als er gerade ein Bild von Gibraltar schießen wollte. 100 Euro Strafe waren schon blöd genug, aber die Acht-km-Reststrecke über die Autobahn waren nun auch passé. So ging es mit einem umständlichen 32-km-Umweg in die Hafenstadt.

Spanien war ihm zu hügelig