Mitte August ist Lars Uhlemann von Leipzig aus auf seine Fahrt mit dem Fahrrad nach Marrakesch aufgebrochen . Trotz hoher Temperaturen hat er sein erstes großes Ziel - Paris in Frankreich - nach nur wenigen Tagen erreicht. MDR SACHSEN sagte er von unterwegs, dass die erste Grenzüberquerung nach Belgien ein großer Moment für ihn gewesen sei.

"Ein weiterer genialer Moment war über die Grenze nach Frankreich zu fahren. Sehr beeindruckend fand ich Paris. Die Stadt ist mit deutschen Städten nicht vergleichbar, was die Größe und die Vielfalt der Menschen angeht", berichtete er weiter. Als er in eine Straße abbog und weiterfuhr, habe er schon den Arc de Triomphe gesehen. Da habe er erst realisiert, mit dem Fahrrad nach Paris gefahren zu sein, so Uhlemann.