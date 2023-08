Sonnabendfrüh in Leipzig, vom Glockenturm des Alten Rathauses schlägt es 7 Uhr. Das Ehepaar Uhlemann und eine Tante sind extra aus dem 40 Kilometer entfernten Ramsdorf ans Rathaus gekommen, um ihren Lars zu verabschieden. Der Sohn und Neffe will heute von Leipzig aus nach Marrakesch starten, lässt aber auf sich warten. "Fahrradfahren macht schon Spaß, aber nicht so weit", urteilt Brigitte Uhlemann. Sie schüttelt ihren Kopf und sagt leise, ihr Lars brauche eben immer Action. "Er war als Kind auch schon so." Lars' Patentante und Tante Anita Widmann meint: "Das war früher ein richtiger kleiner Quirl."

In einem Monat 3.500 Kilometer schaffen

Da biegt der Angesprochene mit dem Fahrrad um die Ecke. Der "Quirl" ist heute 39 Jahre alt, durchtrainierte 1,98 Meter groß und verfolgt ein Ziel: "3.500 Kilometer später gut in Marrakesch ankommen", sagt Uhlemann. Und das möglichst innerhalb von 30 Tagen. Länger reicht sein Urlaub trotz angesparter Überstunden nicht. Und er wolle nicht das im Urlaub machen, was jeder macht. Sichtlich verschlafen und wortkarg um diese Uhrzeit begrüßt der Extrem-Sportler seine Eltern und Tante.

Ja, mit Freunden habe er abends noch "bissel Abschied" gefeiert. Drei davon sind auch ans Alte Rathaus gekommen. Sie blicken ebenfalls müde drein beim Betrachten des sorgfältig gepackten Rennrads vor ihnen. 20 Kilogramm in mehreren Taschen verstaut, auch Schlafsack und Zelt. "Ich habe geplant, alle 50 Kilometer anzuhalten und etwas zu essen, denn ich wollte nicht kiloweise Konservendosen mit rumschleppen", sagt Lars Uhlemann. Freundin Angelina Dominska hört sich die Erklärungen ihres Kumpels an und gibt zu, dass sie seine Entschlossenheit auch bewundert. "Die ganze Fahrt ist ein bisschen verrückt. Für mich wäre das ja reinster Stress."

Noch ist es frisch geputzt und gepackt: Mit diesem Rad und Packtaschen geht es von Leipzig aus über Paris, Madrid und auf der Fähre über die Straße von Gibraltar nach Marokko. Bildrechte: Kathrin König

Respekt vor den Bergen und Skorpionen

Für Lars Uhlemann ist es Entspannung und der Jahresurlaub. Auf seine Abenteuer-Fahrt hat er sich schon seit Wochen vorbereitet. Zuletzt waren es täglich 50, 60 Kilometer mit dem Mountain-Bike und Extra-Packtaschen vor und nach der Arbeit. Während der Arbeitszeit ist der Servicetechniker Windräder, auf denen er zu tun hatte, möglichst schnell hoch und wieder hinunter geklettert.

Statt ins Fitnesstudio zu gehen, hat Lars Uhlemann den Aufstieg zu seinem Arbeitsplatz als Training genutzt und ist werktags 150 Meter hohe Windräder hinauf und hinunter geklettert. Bildrechte: Lars Uhlemann

"Vielleicht hätte ich doch ins Fitnessstudios gehen sollen", überlegt der 39-Jährige, schiebt den Gedanken aber gleich beiseite. "Wird schon." Respekt hat er vor den Bergstrecken in den Pyrenäen und der Hitze in Marokko. "Ich hoffe auf warmes Wetter. Aber in Marrakesch sind gerade 46 Grad. Das muss auch nicht sein."

Nachdem der Leipziger mit dem Fahrrad schon bis an die Ostsee geradelt war und von Hamburg aus ans Nordkap, soll die Fahrt nach Nordafrika nun die nächste Herausforderung sein. Nur Schlangen und Skorpionen will er unterwegs möglichst nicht begegnen. Schlafen will er im Zelt, alle zwei, drei Tage die beiden Powerbanks mit Strom aufladen und unterwegs über sein nächstes Fahrrad-Abenteuer nachdenken. "Ich hatte da an Moskau gedacht. Das muss man mal sehen."

Selfie für Instagram muss sein, findet Angelina Dominska. Bildrechte: Kathrin König

Sorgen und Lachen zum Abschied

Uhlemanns Familie hört genau zu - mit skeptischen Blicken. Dann erhebt seine Patentante Einspruch. "Jetzt komm' erst mal von dieser Fahrt gesund wieder. Dem MDR hast Du gesagt, dass Du Dich von unterwegs aus alle zwei Tage meldest." Lars Uhlemann sagt nichts dazu, umarmt seine Tante, steigt aufs Fahrrad und rollt los: "Nächster Halt Tankstelle, Schokoriegel", ruft er winkend. Bis Nordhausen will der Sportler am Sonnabend kommen, 140 Kilometer weit. Freunde und Familie blicken ihm nach. Im Gehen fragt Angelina in die Runde: "Na, wer wettet, dass er sich jeden zweiten Tag meldet?" Alle lachen. Und die Turmuhr schlägt zwei Mal.

