Endlich habe ich die Kraftstromsteckdosen entdeckt. Jetzt soll ich rechnen, kombinieren und so eine Jahreszahl erhalten. So will es Phileas. Mein Ergebnis übermittle ich ihm per Chat. Prompt kommt die Antwort: Ich habe mich verrechnet und Phileas sagt wenig schöne Dinge über meinen Geist. Trotz meiner mathematischen Fehlleistung hilft mir Phileas und nimmt mich weiter mit auf Rätseltour. Denn jetzt wird es spannend. Es geht um das Kabarett Litfaßsäule, welches hier vor über 90 Jahren spielte, und um Jenita Santas.



Um ihre Geschichte zu erfahren, muss ich allerdings wieder suchen und Aufgaben lösen. Nach einer Postkarte fragt Phileas, dann nach einem Plakat und zum Schluss nach einem Ort, "an dem das Wissen in schwarzen Lettern und Papier gesammelt wird". Ha! Der Buchladen! Mein Geist ist gar nicht so schwach wie Phileas Breton meinte. Dort endet dann nach gut einer Stunde meine Herausforderung und die Zeitreise zu Jenita Santa und dem Kabarett.



Der kurzweilige Ausflug in einen Teil der Leipziger Kulturgeschichte und Geschichten hat Lust auf mehr gemacht.