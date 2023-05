An den Eingängen von Neuem Rathaus und Stadthaus in Leipzig stehen Sicherheitsmitarbeiter. Personal vom Stadtordnungsdienst behält den Besucherverkehr im Auge. An zwei mobilen Tresen kontrollieren sie die Besucher der Stadtverwaltung. Die eintägige Testaktion soll nach Angaben der Stadt für mehr Sicherheit des Verwaltungspersonals sorgen. Doch sie stößt nicht bei allen auf Verständnis. "Das finde ich nicht gut, da bin ich ganz ehrlich", sagt eine Frau, die nur etwas im Stadthaus abgeben wollte.

Eine andere Besucherin der Stadtverwaltung findet nichts dabei, dass der Zugang kontrolliert wird: "Mich stört das nicht. Sicherheit ist immer besser als keine Sicherheit." Wer ins Rathaus will, braucht an diesen Montag einen Termin und muss sich zudem bei den Sicherheitsmitarbeitern ausweisen, ein Pfand abgeben und erhält dann einen Besucherausweis. Das Pfand wird in Plastiktüten deponiert und wartet dann auf Abholung.

Sicherheitscheck für Besucher und Angestellte

Doch nicht nur Rathausbesucher, sondern auch die Verwaltungsangestellten selbst müssen durch den Sicherheitscheck, erklärt eine der Sicherheitsmitarbeiterinnen: "Heute werden die Dienstausweise kontrolliert. Wenn sie den nicht haben, müssen sie ein Pfand abgeben und bekommen einen Besucherausweis." Am Haupteingang des Neuen Rathauses Leipzig werden die Besucher an speziellen Stationen kontrolliert. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Vertrauen sei gut, Kontrolle aber besser, findet eine Rathausmitarbeiterin, die ihren Dienstausweis dem Ordnungspersonal vorzeigt: "Ich finde es gut, dass die kontrollieren, auch wenn es nur ein Test ist. In manchen Einrichtungen hatte man ja schon die Gefahr durch Drohungen."

Kontrollierte Eingänge bereits an anderen Gebäuden

Mit der Aktion will die Stadt testen, wie im Neuen Rathaus und Stadthaus öffentliche Dienstleistungen angeboten werden können und dabei die Sicherheit der Mitarbeiter garantiert werden kann. Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning erklärt, warum der Test nur an einem Tag läuft: "Das ist ein Testtag, wie wir etwa an anderer Stelle Brandschutzübungen durchführen. Die machen wir auch nicht jeden Tag."

Wir müssen in der Lage sein, ein Gebäude mit vielen Eingängen in einem Zustand von erhöhter Haussicherheit zu betreiben. Ulrich Hörning Verwaltungsbürgermeister der Stadt Leipzig

Kontrollierte Hauszugänge gibt es Hörning zufolge bereits seit einigen Jahren im Technischen Rathaus und im Sozialamt. "Wir müssen in der Lage sein, ein Gebäude mit vielen Eingängen in einem Zustand von erhöhter Haussicherheit zu betreiben. Das testen wir im Rahmen der Verantwortung für die Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie der Bürger", so Hörning.

Auf mögliche Gefahrenlagen vorbereiten