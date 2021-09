Im Palmengarten in Leipzig ist es in der Nacht zum Sonnabend zu zwei Überfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll kurz vor Mitternacht ein 16 Jahre alter Jugendlicher zunächst mit einer Taschenlampe angeleuchtet und dann aus einer Gruppe von rund fünf bis sieben jungen Männern heraus angesprochen worden sein.

Etwa zwei Stunden später passierte im Palmengarten einem 20 Jahre alten Mann laut Polizei etwas Ähnliches. Auch er soll von einer Gruppe von sechs oder sieben Männern zu Boden gerungen und im Anschluss geschlagen und getreten worden sein. In der weiteren Folge raubten sie laut Angaben der Polizei die Tasche, das Mobiltelefon, die Armbanduhr und die Turnschuhe des 20-Jährigen. Danach flüchteten sie in Richtung Sportforum. Der junge Mann wurde bei dem Übergriff schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.