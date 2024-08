Lene-Voigt-Park Polizei sucht nach Überfall auf 26-Jährigen in Leipzig weiter Zeugen

Die Polizei sucht weiter Zeugen eines Raubüberfalls im Lene-Voigt-Park in Leipzig. Entgegen eines ersten Aufrufs werde kein Montainbikefahrer mit Glatze und Zwei-Tage-Bart als möglicher Mittäter gesucht. Die Ermittlungen hätten vielmehr ergeben, dass der Mann kurz nach dem Überfall vorbeifuhr und vermutlich ein wichtiger Zeuge des Geschehens war, so die Polizei am Donnerstag.