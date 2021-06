Polizei und Lebensmittelüberwachung haben am Dienstag in Leipzig Geschäfte durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass mehrmals Fleisch in einem Lastwagen transportiert wurde, in dem die Kühlkette nicht eingehalten wurde. Der Lastwagen sei daraufhin versiegelt und das Lebensmittelüberwachungsamt Leipzig eingeschaltet worden.