Bildrechte: MDR/investigativ

Linksextremismus "Tag X": Kritik nach Wohnungsdurchsuchung eines Pressefotografen

Hauptinhalt

14. Dezember 2023, 17:07 Uhr

Die sächsische Polizei hat am Dienstag bei einer Wohnungsdurchsuchung eines Fotografen in Halle Datenträger beschlagnahmt. Darauf sollen sich Bilder von Straftaten am "Tag X" in Leipzig befinden. Mindestens ein Demonstrant hatte einen Brandsatz auf Polizisten geworfen. An der Razzia ist nun Kritik laut geworden. Der Journalistenverband DJV spricht von einem Verstoß gegen das Grundgesetz.