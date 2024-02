Bei den Durchsuchungen wurden Geschäftsunterlagen, Datenträger und Handys sichergestellt. In Deutschland wurden laut Staatsanwaltschaft 58 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht - 51 allein in Berlin. An den Ermittlungen waren auch Behörden in Lettland und Malta sowie die Polizei- und Justizbehörden Europol und Eurojust beteiligt.