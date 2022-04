"Wunderbar, die Sonne wärmt und ich sage: Glasgow ist sehr kalt", ruft ein Fan und ordert Biernachschlag. Die Preise seien in Leipzig viel billiger als zu Hause. Also: "We are going drink many beers". Aber er und bis zu 10.000 Fans für die Schotten sind nicht zum Biertrinken nach Leipzig gekommen. Sie wollen ab 21 Uhr ihr Team gegen RB Leipzig unterstützen.