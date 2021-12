Ein solcher Akt der Gewalt habe keinen Platz in einer freiheitlichen Demokratie, sagte die Co-Vorsitzende des Leipziger Migrantenbeirats, Francesca Russo. Gewaltsame Angriffe auf Gebets- und Gemeinschaftsorte verschiedener Glaubensgemeinschaften dürften niemals toleriert werden.

Der Vorsitzende der SPD Leipzig, Holger Mann, erklärte, Kritik am türkischen Staat oder der DITIB sei legitim. Auch er sehe das Regime Erdogan sehr kritisch. Eine Moschee anzugreifen, gehe aber gar nicht.

Systemkritik werde nicht erreicht, indem muslimische Rückzugsorte angegriffen würden, sagt Ella Hanewald, Landessprecherin der Grünen Jugend Sachsen. Kritik an der Erdogan-nahen DITIB Moschee sei berechtigt. Sie dürfe aber nicht in Gewalt und Zerstörung enden.

Rund 80 Vermummte sind am Montag durch den Leipziger Osten gezogen und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Bildrechte: news5

In der Vergangenheit war es bereits mehrfach zu Angriffen gegen die Moschee in Volkmarsdorf gekommen. Unbekannte warfen Scheiben ein und beschmierten die Hausfront mit Farbe. "Es gibt schon eine längere Spannung zwischen dieser von der Türkei mitfinanzierten Moschee und der kurdischen Gemeinschaft", bestätigt Hanewald.

Grund sei, dass der Dachverband DITIB seit längerem wegen seiner engen Verbindungen zur türkischen Regierung in der Kritik stehe. So sollen Medienberichten zufolge Imame der DITIB-Moscheen für den Sieg des türkischen Militärs in Nordsyrien gebetet haben. Zudem standen DITIB-Imame im Verdacht, für die türkische Regierung Informationen über mutmaßliche Gegner Erdogans gesammelt und weitergegeben zu haben.