Elektromobilität Leipzig setzt auf E-Taxis - Taxiunternehmer fassungslos

Die überarbeitete kommunale Regelung zum Personenbeförderungsgesetz hat die Leipziger Taxifahrer kalt erwischt: Ab 2025 muss jedes neue Taxi in Leipzig vollelektrisch, mit Hybridantrieb oder wasserstoffbetrieben fahren. Mit sofortiger Wirkung gilt dies bereits für jedes zweite neu zugelassene Fahrzeug.

Leipzigs Umwelt- und Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal sieht dringenden Handlunsgbedarf: "Der Umweltaspekt steht für mich an erster Stelle, daher ist es mir sehr wichtig, dass sich die Maßgaben zur Erfüllung der Vorgaben im Gelegenheitsverkehr nicht bis ins Jahr 2030 ziehen."

Uwe Franz, Vorstandsmitglied der Taxi-Genossenschaft Leipzig, ist fassungslos: "Das hat uns kalt erwischt. Wir sind eigentlich im regen Austausch mit der Stadt - zuletzt über das neue Personenbeförderungsgesetz. Aber über die E-Mobilität hat man mit uns nicht geredet. Das mussten wir aus der Pressemitteilung erfahren." Auch sei ihm unklar, wie die Regel, jedes zweite Fahrzeug alternativ anzutreiben, überhaupt in der Zulassungs-Praxis umgesetzt werden soll.

Auch Thomas Voigt, Vorstand des Landesverbands Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmen, kritisiert die Kommunikation: "Die Kollegen sind sauer über diese Entscheidung. Es herrscht eine große Unsicherheit. Was wird aus den Fahrzeugen, die bereits bestellt, aber noch nicht geliefert worden sind? Das ist ein unhaltbarer Zustand." Hinzu kämen die derzeitigen Lieferengpässe bei den Autoherstellern. Die Branche sei durchaus offen für neue Antriebe, aber für eine Verpflichtung sei es noch zu früh, so Voigt.

Hinzu kommt, dass die Fahrzeuge der Taxiflotte nur mit der eigenen Ladeinfrastruktur betrieben werden sollen. Öffentliche Ladestationen sind tabu. Zudem dürfen sie ausschließlich mit grünem Strom geladen werden. "Ein betriebswirtschaftlicher Blödsinn", findet ein Taxiunternehmer am Leipziger Hauptbahnhof. "Das heißt, wir müssen eine private Anlage anschaffen und dann noch mit Ökostrom, also gleich noch eine Solaranlage aufs Dach packen. Diese Kosten stehen in keinem Verhältnis."