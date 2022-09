Daneben gab es sechs weitere angemeldete Kundgebungen von links und rechts, darunter auch von der rechtsextremen Partei "Freie Sachsen" und der AfD. Diese schlossen sich mit Impfgegnern zusammen und versuchten, nach einer Kundgebung auf dem Augustusplatz, über den Leipziger Ring zu ziehen - nach dem Vorbild der Montagsdemonstrationen von 1989. Gegendemonstranten und Polizei blockierten den Zug, sodass die Demonstrierenden in der Nähe des Hauptbahnhofes umdrehten.

Am Rande der Demo: Ein Fotoreporter hat einen Tritt des verurteilten Holocaust-Leugners und Antisemiten Nikolai Nerling (r.) festgehalten. Bildrechte: MDR

Die Linke versuchte sich optisch von den Rechten unter anderem mit einem großen Banner mit der Aufschrift "Es gibt keine Solidarität von rechts" abzugrenzen. Linken-Politiker wandten sich zudem in ihren Redebeiträgen gegen eine Vereinnahmung von Rechts. Zu Auseinandersetzungen kam es dennoch.

Ein Fotoreporter hat am Rande der Demonstration einen Tritt des selbsternannten "Volkslehrers" und Rechtsextremisten Nikolai Nerling dokumentiert. Nerling ist verurteilter Holocaustleugner und Antisemit. "Vor dem Tritt hat der andere Mann Nerling angespuckt. Die Polizei hat die Szene beobachtet, aber nichts unternommen. Nerling konnte weiter an der Demonstration teilnehmen", sagte der Reporter MDR SACHSEN auf Nachfrage zu seinen Beobachtungen.

Bei den rechtsextremen "Freien Sachsen" traten unter anderem der frühere sachsen-anhaltische AfD-Politiker André Poggenburg, "Compact"-Gründer Jürgen Elsässer und der Chemnitzer Szeneaktivist Martin Kohlmann auf. AfD-Chef Tino Chrupalla sprach von einem "Wirtschaftskrieg" der Bundesregierung gegen Russland - ein Begriff, den auch die frühere Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht benutzt. Die "Freien Sachsen" sprechen auf ihrem Telegram-Kanal ebenfalls von einem "heißen Herbst" in Sachsen.

Die Polizei erklärte gegen 21:30 Uhr die Versammlungen für beendet. Die Teilnehmer zogen ab. Der Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe sagte auf Nachfrage von MDR SACHSEN, dass Einsatz in der Stadt kein einfacher gewesen sei. Es sei versucht worden, die verschiedenen Lager zu trennen und die Bewegung der Aufzüge auseinanderzuhalten, so Hoppe. Nach aktuellem Stand habe es keine nennenswerten Zwischenfälle, aber kleinere "szenetypische Auseinandersetzungen" gegeben. Zehn Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Körperverletzung seien eingeleitet worden, so eine abschließende Mitteilung der Polizei.