Warum werden Glocken geweiht? - 968 gab es in Rom die erste Glockenweihe eines Papstes. Der Brauch ist aber älter. Durch das Gebet wird Gottes Segen für den Dienst der Glocke erbeten.

- Das Glockengießen ist mit Ritualen und Symbolen verbunden.

- Termin für den Guss einer Glocke ist traditionell der Freitagnachmittag um 15 Uhr, die Sterbestunde Jesu Christi. Auch die vier Thomaskirchen-Glocken wurden an einem Freitag gegossen, am 12. März 2021.

- Nach dem Neuguss werden die Glocken oft mit einem Festumzug zur Kirche begleitet, wo die Weihe erfolgt. Dem schließen sich der Aufzug in den Turm und das erste Läuten an.

- Die Thomasgemeinde hatte ihre neuen Glocken mit einer kleinen Andacht geweiht, bevor sie in luftiger Höhe angebracht wurden. Wegen der Coronaeinschränkungen wurde die offizielle Weihe verschoben und ist jetzt ein großes Fest für die Gemeinde.



Quelle: Ev.-luth. Landeskirche Sachsen