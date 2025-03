Die Abellio-Regionalbahn 20 fällt teilweise aus, teilweise gibt es spätere Ankunftszeiten. In den Zeiten, in denen die Bahn ausfällt, gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Leutzsch und dem Leipziger Hauptbahnhof.

Beim Abellio-RB 25 ist ebenfalls mit späteren Ankunftszeiten in Leipzig zu rechnen. Leipzig-Möckern wird in dem gesamten Zeitraum nicht von den beiden Bahnen angefahren.

Die S1 fährt zwischen Leutzsch und Miltitzer Allee mit geänderten Fahrtzeiten. Zwischen Leutzsch und Hauptbahnhof fährt ein Bus als Ersatz. Ein Pendelverkehr der S 1 wird zwischen Leipzig Messe in der Hauptverkehrszeit und täglich in den Abendstunden an Werkstagen eingerichtet.