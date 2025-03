Die S1 fährt zwischen Leutzsch und Miltitzer Allee mit geänderten Fahrtzeiten. Zwischen Leutzsch und Hauptbahnhof fährt ein Bus als Ersatz. Ein Pendelverkehr der S 1 wird zwischen Leipzig Messe und Leipzig-Stötteritz in der Hauptverkehrszeit und täglich in den Abendstunden an Werktagen eingerichtet.