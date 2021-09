Ein Mann ist am Dienstag auf dem Dach einer Regionalbahn in Leipzig mitgefahren. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, war er am Hauptbahnhof von der Zugbegleiterin von der Fahrt ausgeschlossen worden, da er kein gültiges Ticket besaß. Daraufhin sei 31-Jährige auf das Dach der Bahn geklettert. Am Haltepunkt Leipzig-Möckern wurde der Zug den Angaben zufolge zum Stehen gebracht. Der Lokführer und ein Bahn-Mitarbeiter hätten den blinden Passagier aufgefordert, vom Dach zu klettern. Der Mann habe sie jedoch beschimpft und mit Schottersteinen beworfen. Ein Bahn-Mitarbeiter wurde laut Polizei von dem Mann geschlagen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.