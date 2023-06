Beim Thema Kaffee sieht Marcus Lehmann großes Potenzial für Sachsen: "Wir wollen Cafés, Röstereien und Barista an einen Tisch mit dem Tourismus zusammenzubringen, um ein touristisches Image sowie gemeinsame Produkte aufzubauen." Denn Kaffee werde in Sachsen noch zu wenig vermarktet, Kaffeeröstereien seien meistens Einzelkämpfer: "Manche Röstereien sind schon bei Touristen bekannt. Doch wir wollen uns vernetzen und gemeinsam vermarkten, um einen Kaffeestandort Sachsen aufzubauen."

Sachsen könnte sich mit den gerösteten Bohnen ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten, meint der Geschäftsführer des Reiseveranstalters Sachsenträume, Dominik Puschmann: "Es geht darum, das Thema Kaffee aus der Historie heraus auf eine Bühne zu heben." Der Freistaat könne sich wegen seiner Geschichte rund ums koffeinhaltige Getränk mit anderen Bundesländern messen. So wurde im "Arabischen Coffe Baum" in Leipzig 1711 neben Paris europaweit das erste Mal Kaffee öffentlich ausgeschenkt. Bis 2018 galt es als das zweitältestes Kaffeehaus Europas. Heute beherbergt der "Kaffeebaum" das Museum-Kaffeehaus als Teil des Stadtgeschichtlichen Museums.

Erste Ideen sind beim Treffen in der Kaffeemanufaktur Obenauf von zehn sächsischen Röstereien und zehn Tourismusunternehmen in Workshops und Vorträgen gesammelt worden. So könnten Milchschaum- oder Baristakurse sowie Kaffeeverkostungen für Sachsen als Kaffeeland werben. "Wir haben die Vision, dass der Kaffeesachse in gar nicht allzu langer Zeit genauso bekannt ist, wie der Ostfriesentee", sagt Lehmann. Auch Reiseveranstalter Puschmann kann sich Reiseangebote vorstellen: Besuche in Kaffeeröstereien, Verkostungen in Cafés oder Stadtrundgänge, bei denen Gäste etwas über sächsische Kaffeekultur erfahren.