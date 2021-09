Für den Start-Rekord mussten die Köche viel schnippeln: In "Leipziger Allerlei" gehören neben den bekannten Zutaten wie Karotten, Spargel und Erbsen laut traditioneller Rezeptur auch noch Morcheln, Grießklöße und Flusskrebse. "Leipziger Allerlei" sei verschrien als Mischgemüse, das stimme so aber nicht. Eigentlich sei es eher ein Eintopf, sagte Schneider. Seine Mission war beim Rekord auch, das Originalgericht bekannter zu machen. Auf dem Leipziger Marktplatz durften deshalb am Sonnabend alle Interessierten die Speise probieren. Die Organisatoren sammelten im Gegenzug Spenden ein, die an Flutopfer in Westdeutschland gehen sollen.