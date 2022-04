Eine knapp 163 Kilogramm große "Leipziger Lerche" ist am Sonnabend bei der Landwirtschaftsausstellung "Agra 2022" in Leipzig präsentiert worden. Nach Angaben des Rekord-Instituts ist es das größte Gebäck seiner Art und ist damit Maßstab für weitere Weltrekordversuche. "Es wurde zwar nicht geschafft, das Gebäck aus der Form zu lösen, aber wir haben trotzdem den Rekord zertifiziert", sagte Rekordrichterin Eva Ricarda. Nun soll die "Leipziger Lerche" über Nacht erneut in die Kühlung und am Sonntag verkauft werden. Der Erlös soll nach Angaben der Bäckerei Eßrich an ein Kinderhospiz in Markkleeberg und an die Leipziger Tafel gehen.