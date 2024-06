Bildrechte: MDR SACHENSPIEGEL

Sanierung im Eiltempo Markkleeberger Wohnhaus in nur 22 Tagen komplett saniert

06. Juni 2024, 19:00 Uhr

Vom Dach bis zur Heizung: In nur 22 Tagen ist in Markkleeberg ein Wohnhaus aus den 1930er-Jahren komplett saniert worden. Das Ziel: Baukosten sparen. Am Donnerstag wurde das Haus eingeweiht. Weitere Projekte dieser Art sollen folgen.