Die Thomaskirchgemeinde bedauere, dass Taddiken ihre Tätigkeit frühzeitig beenden muss. "Mit ihr verlieren die Kirchgemeinde St. Thomas wie der Kirchenbezirk Leipzig eine herausragende Predigerin, eine einfühlsame Seelsorgerin und einen Menschen, der den besonderen Herausforderungen der Thomaskirche über fast 13 Jahre mehr als gerecht wurde", heißt es in einer Mitteilung der Kirchgemeinde.



Britta Taddiken ist seit 2011 im Dienst in der Gemeinde tätig. Seit 2014 ist sie Pfarrerin der Thomas-Kirchgemeinde. Sie ist die erste Pfarrerin an der berühmten Kirche, die Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach war und des Thomanerchores ist.