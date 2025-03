Bildrechte: Ralf Geißler

Tschüss Kohle, Hallo Zukunft – 2025 Die Renaturierung des Tagebaus Schleenhain – ein teures Unterfangen

19. März 2025, 05:00 Uhr

Viele Seen in Sachsen waren früher Tagebaulöcher. Und weil noch immer Braunkohle abgebaut wird, kommen in den nächsten Jahrzehnten noch zahlreiche Seen hinzu. Die Renaturierung der ausgekohlten Tagebaue ist aufwändig und teuer. Zuständig sind dafür die Kohleunternehmen, doch immer wieder gibt es Zweifel, ob sie für diese große Aufgabe ausreichend Geld zurückgelegt haben.