In Leipzig-Gohlis ist ein 82 Jahre alter Rentner von einem angeblichen Arbeitskollegen betrogen worden. Nach Angaben der Polizei kam er bereits am vergangenen Mittwoch vom Einkaufen und war auf dem Weg nach Hause. Auf der Straße vor seiner Wohnung sprach ihn ein Mann an, der sich als ehemaliger Arbeitskollege ausgab. Dieser begleitete den Rentner in dessen Wohnung. Dort übergab er ihm und der Ehefrau Geschenke: Augenscheinlich hochwertige Lederjacken, eine Armbanduhr und eine Handtasche. Anschließend bat er um Bargeld, um zurück in die Schweiz reisen zu können. Daraufhin gab ihm der Rentner einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Tatverdächtige verließ damit die Wohnung und entschwand. Nach einer Weile erschien dem Ehepaar das Verhalten doch verdächtig. Es erstattete Anzeige wegen Betrugs.