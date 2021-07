Auf der Insel Usedom ist am Sonntag ein 83-jähriger Urlauber aus Leipzig ums Leben gekommen. Der Mann war am Nachmittag am Strand von Kölpinsee baden gegangen und am Abend von seiner 79 Jahre alten Ehefrau als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei in Neubrandenburg weiter mitteilte.

Ebenfalls am Sonntag war bei Karlshagen ein 82 Jahre alter Rentner aus Halle in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Er war laut Polizei mit Angehörigen am Strand von Karlshagen ins Wasser gegangen. Badegäste bemerkten am Sonntagnachmittag, dass der Rentner anscheinend leblos im Wasser trieb. Rettungskräfte versuchten, den Mann am Strand noch wiederzubeleben, was aber misslang.