Ein Unbekannter hat einer 83 Jahre alten Frau Hunderte Euro gestohlen, die sie gerade am Bankautomaten geholt hatte. Laut Polizei Leipzig wollte die Seniorin am Donnerstagvormittag in einer Sparkassenfiliale in der Zwickauer Straße Geld abheben. Der unbekannte Täter habe sie zur Seite geschubst, die Geldscheine aus dem Ausgabefach gezogen und sei geflohen.

Bildrechte: IMAGO / Wolfgang Maria Weber