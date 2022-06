Pilotprojekt Leipziger Reparaturbonus trifft Nerv der Verbraucher

Im Raum der TV-Reparatur bei der HomeElectronic Service Center GmbH in Leipzig-Schonefeld liegen Flachbildfernseher auf Werktischen. Dort werden sie in ihre Einzelteile zerlegt. Jens Rennefahrt ist der Geschäftsführer des Reparaturbetriebs, der als Partner der Leipziger Stadtreinigung beim Pilotprojekt "Reparaturbonus" dabei ist.



Mehrmals täglich werden er und seine Angestellten nach dem Bonus gefragt, erzählt Rennefahrt MDR SACHSEN. Repariert werden sollen von der Waschmaschine über den Geschirrspüler bis hin zu Notebooks und PCs. Etwa 50 Leipzigerinnen und Leipziger haben in den vergangenen drei Wochen in seinem Betrieb vom Reparaturbonus Gebrauch gemacht. Theoretisch gibt es den Zuschuss für das kaputte Fernsehgerät oder das demolierte Handy noch bis Ende August. Bei Rennefahrt wohl nicht ganz so lange. "Ich denke mal, vielleicht noch eins, zwei Wochen, drei Wochen, dann wird das aufgebraucht sein."