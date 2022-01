Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmar hat weitreichende Lockerung der Corona-Maßnahmen für die Kultur- und Freizeitbranche im Freistaat in Aussicht gestellt. Zugang zu Kulturveranstaltungen oder Sport in Innenräumen sollen dann unter der Maßgabe 2G-Plus wieder möglich sein - also für Geimpfte oder Genesene mit tagesaktuellem Test. Wer eine Booster-Impfung hat, braucht keinen Test.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte außerdem eine 2G-Plus-Regelung für Hotels und Gastronomie in ganz Deutschland vorgeschlagen. Ob die Gastronomie dann auch nach 20 Uhr Gäste empfangen darf, ist noch offen. Darüber soll am Freitagnachmittag bei der Ministerpräsidentenkonferenz entschieden werden. Auf Anfrage haben einige Betreiber von Kultureinrichtungen, Fitnessstudios und Restaurant aus Leipzig gegenüber MDR Sachsen ihre Meinung zu den Plänen geteilt.

2G-Plus bedeutet einen höheren Aufwand

Seit acht Wochen stehen die Laufbänder und Sportgeräte im Skyline Sportsclub im Westen der Leipziger Innenstadt still. Studioleiter Thomas Flechsig würde die Geräte gerne wieder durch sportbegeisterte Kunden in Betrieb genommen wissen. "Wir sehen die möglichen Lockerungen aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagt er. Denn auch im vergangenen Jahr seien schon einmal Lockerungen versprochen worden, die dann lange auf sich warten lassen haben. "Daher sind wir noch etwas skeptisch", so Flechsig.

Die 2G-Plus-Regelung sei zwar mit einem höheren Aufwand verbunden. Allerdings glaube er, dass vielen Sportbegeisterten das Training wichtig genug sei, um einen Test zu machen. Und bereits geboosterte Menschen seien ja ausgenommen. "Auch wenn Kontrollen für uns einen höheren Arbeitsaufwand bedeuten, würden wir nach jedem Strohhalm greifen, um wieder öffnen zu dürfen", so Flechsig.

"Wer trainieren will, der macht es"

Auch Jens Doberschütz freut sich auf mehr Kunden. Er betreibt ein Sportzentrum in Liebertwolkwitz und bietet auch Rehasport und Kinderschwimmkurse an. "Die Nachricht kommt jetzt zum Jahresbeginn gerade richtig", findet er. Wer wirklich wieder Sport machen will, den halte die 2G-Regelung nicht davon ab. "Jetzt muss jeder selber entscheiden, mit welchen Rahmenbedingungen er leben kann", so Doberschütz.

Es könne natürlich sein, dass Kunden, die jetzt noch nicht geimpft seien, ihre Mitgliedschaft kündigen. Aber Doberschütz ist sich sicher, dass sie wiederkommen werden, sobald die Infektionszahlen sinken und es weitere Lockerungen gibt.

Längere Öffnungszeiten für Lokale können ein Anreiz sein

Auch Carlo Grommisch, Geschäftsführer des Lokals Pretty Please in Plagwitz, begrüßt jede Öffnung, die ein wenig Normalität zurückbringt. Sein Lokal auf der Zschocherschen Straße bietet kalifornisches Streetfood, wie Burritos und Tacos. Die Einführung von 2G-Plus in der Gastronomie könnte für Grommisch ein möglicher Weg sein. "Allerdings hätte ich es fair gefunden, wenn es dann auch für den Einzelhandel und den Arbeitsplatz gilt", so Grommisch. Dann würden viele Personen sowieso täglich einen Test machen und müssten nicht extra den Weg zum Testzentrum antreten, um abends noch ein Bier trinken zu gehen.