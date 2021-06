Angriff Rettungswagen in Leipzig attackiert

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist in Leipzig ein Rettungswagen attackiert worden. Nahe der Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park hinderten mehrere Personen das Fahrzeug an der Weiterfahrt und beschädigten es. Oberbürgermeister Jung sprach von einem inhumanen Akt und will für mehr Sicherheit sorgen.