Zollbeamte haben am Flughafen Leipzig/Halle geschmuggelte Rhinozeroshörner entdeckt. Wie das Hauptzollamt in Dresden erklärte, wurde die Entdeckung schon Ende Dezember gemacht - in Paketen, die aus Angola kamen und über Deutschland nach Vietnam transportiert werden sollten. Weil den Beamten ein Röntgenbild der Pakete verdächtig vorkam, flog der Schmuggelversuch auf.