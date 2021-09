Energieversorgung Richtfest für "grünes" Heizkraftwerk Leipzig-Süd

In Leipzig soll Ende 2022 ein neues Heizkraftwerk ans Netz gehen und sechzig Meter in die Höhe ragen. Vorerst soll es Fernwärme mittels fossilem Erdgas und Gasturbinen erzeugen. Langfristig aber ist die Wärmeerzeugung über sogenannten grünen Wasserstoff geplant. Am Dienstag wurde das Richtfest des Großprojekts gefeiert.