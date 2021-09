Am Sonntagnachmittag kommt Friedrich Hartmann schnaufend auf dem Augustusplatz zum Stehen. An zwei Gurten trägt er eine viereckige Konstruktion aus etwa 30 Paketen, die offensichtlich ein beträchtliches Gewicht hat. Der 35 Jahre alte Leipziger hat sich daraus ein sogenanntes Gehzeug gebastelt, um am Weltrekordversuch, der an diesem Tag stattfinden soll, teilzunehmen.

Friedrich Hartmann nimmt mit einem Gehzeug aus Paketen an der Parade teil. Bildrechte: Pia Siemer