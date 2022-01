Zukunft Roboter kocht in Leipzig Nudelgerichte

"ROKI" steht in der Mitte eines sonst schlichten Ladens: Ein Roboterarm in einem Glaskasten. Vor ihm stehen drei Pfannen, die sich auf Herdplatten drehen. Hinter dem Arm: ein Kühlschrank mit Zutaten-Spendern.

Links wird die frisch geschnittene Pasta in einem kleinen Becken gekocht. Rechts werden die fertigen Gerichte in Ausgabefächer gestellt. Vick Manuel ist Mitgründer des Leipziger Start-ups "DaVinci Kitchen" . Seit November kocht ihr Roboter "ROKI" für die Leipziger.

Das Spezialgebiet des Roboters? Pasta-Gerichte. Die kann man sich in der App ganz nach eigenem Gusto zusammenstellen, bezahlen und bestätigen. Dann fängt "ROKI" an zu kochen - von Pasta mit Tomatensauce bis Variationen mit Trüffel. Drei bis vier Minuten braucht er dafür im Schnitt.

Das geht vor allem auch deshalb so schnell, weil ein "echter" Koch die Vorarbeit leistet. Paul Posse ist der Küchenchef. Er stellt die Zutaten für "ROKI" zusammen: "Wir müssen die Zutaten so zurechtschneiden, dass die Maschine damit zurechtkommt, und die Soßen ankochen."

Der Küchen-Roboter "ROKI" kann noch über viele Jahre verbessert und weiterentwickelt werden, sagt Gründer Vick Manuel. Die Vision: "ROKI" zum Beispiel in Krankenhaus-Küchen bringen. Vor allem aber wünscht er sich, "dass es den 'ROKI' in dieser Form an vielen Plätzen in Leipzig gibt" - für die schnelle und unkomplizierte Mittagspause. Den Abwasch übernimmt ROKI übrigens auch.