In Leipzig ist am Donnerstag ein Mann verhaftet worden, der mehrere Sexualstraftaten im Rosental in Leipzig und in anderen Stadtteilen begangen haben soll. Dem 33-Jährigen aus dem Norden von Leipzig werden neben anderen Delikten vor allem besonders schwere Vergewaltigung mit gefährlicher Körperverletzung, versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung im Jahr 2017 und Diebstähle vorgeworfen, informierten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag.