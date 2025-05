In Leipzig ist am Donnerstag ein Mann verhaftet worden, der mehrere Sexualstraftaten im Rosental in Leipzig und in anderen Stadtteilen begangen haben soll. Dem 33-Jährigen werden neben anderen Delikten vor allem besonders schwere Vergewaltigung mit gefährlicher Körperverletzung, versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung im Jahr 2017 und Diebstähle vorgeworfen, informierten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag.