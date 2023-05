Die Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen haben menschliche Überreste nach Neuseeland zurückgegeben. Die Knochen und Haarproben von Māori aus Neuseeland und Moriori von den Chatham-Inseln wurden am Dienstag in einer feierlichen Zeremonie in Leipzig rückübereignet.

Konkret handelt es sich um Knochen und Haarproben von 64 Personen, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mitteilten. An der Zeremonie nahmen auch offizielle Vertreter Neuseelands teil. Zurückgegeben wurden dabei auch Gipsabgüsse von acht Māori. Diese würden von der Herkunftsgemeinschaft als Ahnen verstanden, hieß es. Ferner wurde eine Grabbeigabe repatriiert. Dabei handelt es sich um eine hölzerne Keule, die zusammen mit drei Individuen einem Grab entnommen worden war. Die Delegation der indigenen Nachfahren von Māori und Moriori sagte bei der Rückgabe der Gebeine, nun werde ein Schritt in Richtung Versöhnung vollzogen. Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Tom Dachs

Die Gebeine stammen den Angaben zufolge aus Grabplünderungen sowie von Opfern gewaltsamer Auseinandersetzungen. Sie gelangten zwischen 1870 und 1905 als Kauf oder Schenkung nach Dresden. Die Rückgabe ist den Angaben zufolge Teil einer deutschlandweiten Reihe von Repatriierungen nach Neuseeland im Mai und Juni. Daran sind auch Museen aus Stuttgart, Hildesheim, Mannheim und Göttingen beteiligt.

SKD sehen Gebeine nicht mehr als Sammlungsstücke

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) nannte in einer Mitteilung die Rückgabe einen wichtigen Schritt in der Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe der Sammlungen des Freistaats Sachsen. SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann betonte, ihr Haus betrachte die in der anthropologischen Sammlung vorhandenen menschlichen Gebeine nicht mehr als wissenschaftliche Objekte und Sammlungsstücke, sondern als sterbliche Überreste von Menschen.