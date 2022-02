Die ersten Weißstörche sind aus ihren Winterquartieren nach Sachsen zurückgekehrt - so früh wie seit vielen Jahren nicht mehr. Den ersten Rückkehrer datierte das Team Sachsenstorch in seiner Online-Übersicht bereits am 29. Dezember in Schkeuditz. In den darauffolgenden Tagen kamen weitere Tiere in den Freistaat.