Kraft ist nicht die erste Frau, die wegen der Unvereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt zurückgetreten ist. Auch Franziska Rudolph (FDP) war aus ähnlichen Gründen in dieser Wahlperiode gezwungen, ihr Stadtratsmandat abzugeben. "Dies muss uns allen ein Alarmsignal und Antrieb sein, die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit kommunalpolitischen Engagements mit Familie und Beruf nachhaltig zu verbessern", mahnt Tobias Peter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat.

Um an einer Verbesserung der Bedingungen zu arbeiten, haben Kraft und ihre Fraktion zusammen mit Linken und SPD eine Beschlussvorlage eingebracht, die am Mittwoch zur Abstimmung im Stadtrat kommen soll. In dem Antrag wird unter anderem die Planbarkeit der Gremienarbeit gefordert.