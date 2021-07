Öffentliche Ordnung Party-Hotspot Sachsenbrücke: Stadt Leipzig zieht die Zügel an

In den vergangenen Wochen hat sich die Sachsenbrücke in Leipzig zu einem Party-Hotspot entwickelt. Mit teils unschönen Folgen und sogar Straftaten. Vermehrt kam es zu Gewalt, Lärmbelästigung und Vermüllung. Jetzt hat die Stadt Leipzig weitere Maßnahmen erlassen, um mehr Sicherheit in dem Bereich im Clara-Zetkin-Park zu schaffen. Wer mit Verstärkern musizieren will, braucht nun eine Sondergenehmigung. Auch ein Glasflaschenverbot steht im Raum.