"Jetzt ist es leer", antwortet Straßenmusiker Jakobus auf die Frage, wie er die Entwicklungen der letzten Wochen einschätzt. "Die Atmosphäre war zu Beginn sehr einladenden, dadurch habe ich die Straßenmusikkultur hier erst richtig kennengelernt", erinnert er sich. Aber die Situation habe sich in der letzten Zeit sehr schnell geändert. "Es hat immer Spaß gemacht bis zu dem Punkt, an dem der Alkoholkonsum am späteren Abend immer mehr wurde. Geräte wurden umgestoßen, die Leute wollten mit den Gitarren spielen, haben in die Mikros gebrüllt. Da hatten die Musikerinnen und Musiker keine Lust mehr", so Jakobus.

Straßenmusiker Jakobus glaubt, dass sich über die Zeit wieder eine "gewisse Normalität" auf der Sachsenbrücke entwicklen wird. Bildrechte: Benjamin Jakob